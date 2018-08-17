Звезда сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев попал в реанимацию

Состояние заслуженного артиста оценивается как стабильно тяжелое. Актера доставили в отделение нейрохирургии из-за кровоизлияния в мозг.

Звезда сериалов-детективов Евгений Леонов-Гладышев попал в реанимацию после полученной во время падения черепно-мозговой травмы. Детали произошедшего пока не уточняются. Известно, что актер сериала «Убойная сила» получил серьезные повреждения. На данный момент 66-летний артист находится в Городской Елизаветинской больнице №3 в Санкт-Петербурге. Срочная медицинская помощь Евгению Леонову-Гладышеву понадобилась 16 августа. У него зафиксировали мозговое кровоизлияние. Причины ухудшения здоровья актера неизвестны. Сообщается, что травму актер получил после падения.

Медики отмечают, что жизнь актера в безопасности. Леонов-Гладышев перенес хирургическое вмешательство. Артист переведен в отделение нейрохирургии. На днях актеру проведут полное обследование. Поддерживает артиста его жена Елена Скрипкина.

Напомним, Евгений Леонов-Гладышев прославился ролями в таких сериалах, как «Убойная сила», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Актер получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Евгений сыграл в более чем сотне фильмов. Роль в фильме «Место встречи изменить нельзя» стала для актера одной из самых незабываемых в его фильмографии. Двойную фамилию артист решил взять после того, как стал знаменитым – чтобы общественность не путала его с известным актером. В 2007 году Леонов-Гладышев получил звание Народного артиста РФ.

Мирослава Донцова