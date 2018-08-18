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| | Олег Фомин раскрыл свои личные тайны о неудачных браках и одиночестве

Олег Фомин раскрыл свои личные тайны о неудачных браках и одиночестве

Сегодня, 00:30

Популярный актер и режиссер решился на откровенность в рамках участия в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Артист также признался, что его фанатичная преданность работе долгое время препятствовала его личному счастью.

Олег Фомин был женат три раза, но только последний брак стал для него счастливым, при этом в промежутках у него случались романы с другими женщинами. Самой запоминающейся из них является актриса Вера Сотникова. Актер познакомился с ней после тяжелого развода с первой женой Алисой. Несмотря на краткосрочность их романа, они стали прекрасным утешением для друг друга, заполнив собой оставшуюся после личных трагедий пустоту.

Именно поэтому Фомин и Сотникова расстались без скандала спустя несколько месяцев, распив по этому поводу бутылку шампанского. Затем он завел интрижку с Еленой, поскольку не мог выносить постоянного одиночества, но и эти отношения быстро подошли к финалу. Вскоре актер встретил свою вторую жену Алену, родившую ему сына Даниила, хотя этот союз также распался, в основном по вине мужчины, посвящающего все свое время театру.

В итоге судьба решила вознаградить Олега Фомина, послав ему третью супругу Татьяну, с которой он познакомился на улице и долгое время просто переписывался. Она не знала о его популярности и успешности, подкупив звезду своей искренностью. Девушка, которая на 28 лет моложе его, родила актеру дочь, и теперь он абсолютно счастлив.


Пойда Анна
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