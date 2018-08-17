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| | Актриса Диана Крюгер всё-таки беременна

Актриса Диана Крюгер всё-таки беременна

Вчера, 23:30

Поклонники Дианы Крюгер ещё с мая обсуждают слухи о том, что актриса беременна. Но только сейчас эта информация подтвердилась окончательно.

42-летняя актриса до этого момента скрывала своё положение, публикуя в Instagram только селфи с верхней частью тела, и мастерски избегая папарацци. Слухи о её беременности распространялись ещё с Каннского фестиваля, на котором Диана появлялась в платьях и прочих нарядах, скрывающих фигуру, вместо привычных открытых нарядов, которые подчёркивают идеальные формы актрисы.

Отец будущего ребёнка – актёр Норман Ридиус. Звёздная пара успела неплохо подготовиться к рождению малыша, они купили особняк за 12 миллионов долларов. Для Дианы это будет первый ребёнок, а у Нормана уже есть взрослый 18-летний сын от предыдущего брака.


Святослав
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