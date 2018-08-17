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| | Старшая дочь Бородиной стала жертвой ядовитой рыбы

Старшая дочь Бородиной стала жертвой ядовитой рыбы

Сегодня, 22:40

Отдыхая в Италии со своей семьёй, Ксения Бородина поделилась тем, что это её любимая страна после родины. Однако даже в любимом месте случаются неприятные события.

В своём аккаунте Instagram Ксения рассказала своим подписчикам, что во время отдыха на пляже её старшую дочь что-то укусило. Сначала, когда девочка шла к маме, поджимая ногу, Бородина была уверена, что это из-за горячего песка, но девочка пожаловалась, что её что-то ужалило.

Обратившись к спасателю, выяснилось, что это была не медуза, как по началу подумала Ксения, а местная ядовитая рыба, которая прячется, зарываясь в песок, и туристы довольно часто на неё натыкаются, после чего она с удовольствием их жалит. Спасатель сказал опустить ногу девочки в горячий песок, и через полчаса всё прошло. Именно поэтому Бородина больше любит прозрачное море, где дно хорошо видно, а не как здесь, наступишь на что-то или нет – чистая лотерея.


Святослав
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