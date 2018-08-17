«Вот это понты»: Тимати доставляют все необходимое при помощи вертолета

В настоящее время популярный рэпер и продюсер проводит отпуск со своими детьми на личной яхте. Он делится веселыми снимками и видеороликами со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Однако последняя видеозапись вызвала у фолловеров не только положительные эмоции, поскольку на ней звезда продемонстрировал все атрибуты роскошной жизни. Во время съемки видео заметно, что Тимати стоит на палубе яхты, к которой приближается вертолет и скидывает рядом с ней таинственный черный контейнер с неизвестным содержимым.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Aug 16, 2018 at 7:02pm PDT

Подписчики едва «голову не сломали», пытаясь понять, что спрятано в коробке, выдвигая различные версии, среди которых наиболее популярной стала доставка пиццы или фирменных бургеров. Некоторых фолловеров возмутили излишние «понты» и тяга к хвастовству, поэтому они посоветовали артисту «быть скромнее», ведь его основной доход базируется на фанатской славе. «Вот это понты», - неприменули обвинить кумира фолловеры.

Пойда Анна