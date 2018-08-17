Ярко-желтое платье Ким Кардашьян восхитило поклонников в Майами

37-летняя участница реалити-шоу Ким Кардашьян не страдает от отсутствия внимания со стороны поклонников. Появление модели в Майами вызвало множество восторгов среди её поклонников.

Во Флориду Ким прибыла для того, чтобы встретиться со своим другом Джонатоном Чеботаном. Но для поклонников важным стало не то, с кем у Кардашьян назначена встреча, а в каком виде она на неё отправилась. Модель выбрала ярко-желтое платье от Versace, которое отлично подчеркивает её фигуру, облегая аппетитные формы модели.

Наряд Ким решила дополнить прозрачными туфлями, которые дают возможность разглядеть её ноги. Также звезда отказалась от украшений, не считая двух позолоченных пряжек на платье. Образу поспособствовало и то, что Кардашьян не стала задумываться о прическе, а просто собрала волосы в хвост. Яркое платье и скромность в макияже восхитили поклонников модели, которым наряд понравился больше, чем тот, в котором Ким появилась на дне рождения сестры.

Соломон Эспи