Степаненко «позарилась» даже на личные вещи Петросяна

Бракоразводный процесс артистов прогремел на всю страну, при этом, в первую очередь, из-за супруги, которая обвинила Евгения Вагановича в измене. По этой причине она втайне подала иск в суд о разделе имущества.

По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, Елена Степаненко намерена бороться за каждую ерунду, готовясь оставить мужа «голым и босым». Сам Петросян был поражен, когда узнал, что в список вещей, подлежащих разделу, артистка включила его дорогостоящие часы. Этот поступок характеризует его супругу как «мелочную личность». Тогда как Евгений Ваганович даже не помышлял о «конфискации» украшений Степаненко, признавая за ней право самостоятельно распоряжаться личными вещами.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией Сергей Жорин выступил с предложением сначала решить вопрос с разводом, а затем переходить к разделу имущества. На данный момент сторона Петросяна лишена возможности оценить часть имущества, поскольку артистка запретила ему появляться в общей квартире, сменив для надежности замки.

Пойда Анна