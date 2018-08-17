Волочкова бросила вызов хейтерам и показала грудь

Анастасия Волочкова нередко обращает на себя внимание эпатажными снимками. Многие помнят эротические фотографии на пляже, продольный шпагат в одном бикини, а на этот раз звезда балета решила показать свою грудь.

Балерина выложила фото топлес в своём Instagram, немного заретушировав грудь, чтобы снимок не удалили. Как прокомментировала снимок сама Анасатасия, то, что она хотела сказать этим снимком, выразила иероглифами, которые она нарисовала вместо купальника.

Несмотря на то, что комментарии под провокационным фото были закрыты, ничего не мешало подписчикам выражать свои впечатления под соседними фото. У подписчиков эпатажной звезды сложилось такое впечатление, что Волочкова, закрыв комментарии и выставив свою пышную грудь на показ, бросила очередной вызов своим хейтерам. Большинству такой поступок балерины, мягко говоря, не понравился. Нашлись те, кто был удивлён натуральностью груди Волочковой, сегодня большинство известных девушек часто прибегают к пластике, но, по всей видимости, Анастасия это не поддерживает.

Святослав