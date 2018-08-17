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| | «Более чем больно»: Участника «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова избили железной палкой

«Более чем больно»: Участника «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова избили железной палкой

Сегодня, 08:36

Произошел данный вопиющий инцидент в городе Железногородск, что в Курской области. Снимком полученной травмы пострадавший поделился со своими подписчиками на просторах Facebook.

В комментариях под записью друзья и фолловеры участника «Битвы экстрасенсов» тут же начали выпрашивать у Сергея Пахомова все подробности случившегося.

Актер фильмов артхаусного типа (некоторые зрители могут знать его по экспериментальной картине «Зеленый слоник») рассказал, что прибыл в Железногорск с конкретной целью, ведь хотел прочесть местным «тонким и умным» ребятам свою лекцию.

На вопрос сочувствующего Пахомов ответил, что было «более чем больно», но с ним все в порядке и никаких повреждений, кроме внешних, он не получил. Помимо своей основной актерской деятельности, Сергей Пахомов также немало прославился, приняв участие в популярной передаче на ТНТ «Битва экстрасенсов», с которой он ушел по собственной воле до окончания шоу или собственного исключения.

Не так давно инцидент с избиением актера произошел уже в столице и пострадал звезда серии фильмов «Такси» Сами Насери. Как рассказал он сам, конфликт произошел в караоке-баре, где с местными жителями он не поделил микрофон.


Николай Офицеров
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