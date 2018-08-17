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| | Анджелина Джоли в гневе: Суд разрешил Брэду Питту видеться с детьми через день

Анджелина Джоли в гневе: Суд разрешил Брэду Питту видеться с детьми через день

Сегодня, 08:28

Голливудский актер одержал первую весомую победу в деле за право опеки над шестью наследниками.

Анджелина Джоли и Брэд Питт на протяжении двух лет пытаются развестись. Основная проблема в расторжении брака – опека над детьми. На сегодня Джоли пока находится в выигрышном положении – именно она является опекуном шестерых детей. Актриса намерена добиться в суде полной опеки и запретить бывшему мужу видеться с ее наследниками.

Питт не намерен сдаваться. На днях он приблизился к тому, чтобы добиться равной с Джоли опеки над детьми. Суд принял решение в сторону актера. На очередном заседании Брэду разрешили чаще видеться с детьми. Теперь актер сможет встречаться с ними через день. Кроме того, в выходные дни ему позволено быть с детьми до 12 часов, а в школьные – до 4 часов. По сообщениям инсайдеров, Джоли находится в гневе. Актриса намерена убедить наследников, чтобы они сами отказались от встреч с отцом.

Адвокаты Брэда Питта настаивают на равной опеке. Судя по всему, им удается это: в июне суд запретил Анджелине препятствовать встречам Брэда с детьми, а также обязал дать отцу все номера телефонов.

Ранее Анджелина Джоли заявила, что Питт не выделяет средств на детей. Юристы актера опровергли данную информацию.


Мирослава Донцова
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