Александр Малинин занялся профессиональным истреблением упырей

Премьера клипа на песню Михаила Гуцериева в исполнении Александра Малинина «О любви иногда говорят…» состоялась в эфире Шансон ТВ.



Талантливый режиссер Владимир Янковский снял великолепную вампирскую короткометражку, которая заставит переживать и молодежь, и возрастную аудиторию. Песня также появилась в эфире одноименной радиостанции, а совсем скоро ее можно будет услышать и на других популярных медиаканалах.



Удивительные стихи о любви, созданные Михаилом Гуцериевым, заставляют каждого вспомнить собственный опыт отношений с любимым человеком. Пронзительная музыка Андрея Ктитарева, написанная в соавторстве с поэтом, уникальный голос Александра Малинина и слова «О любви иногда говорят громко шепотом, о любви говорят иногда тихо в крик», – все это не может оставить слушателей равнодушными. Зрители тоже не смогут оторваться от экранов, поглощенные испепеляющей страстью героев клипа, в котором певец исполнил роль высокомерного защитника людей, явившись одновременно злом под личиной символичного добра.