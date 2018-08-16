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| | Телегина в отставку? Фанаты забеспокоились из-за свадебного платья Пелагеи

Телегина в отставку? Фанаты забеспокоились из-за свадебного платья Пелагеи

Сегодня, 23:04

Певица тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних, и после увиденного фаны не знали, что и думать. Однако позже выяснилось, что Пелагея о разводе даже не помышляет.

 

На самом деле одна из членов жюри проекта «Голос» решила просто укрепить свой брак с хоккеистом Иваном Телегиным дополнительной церемонией. Праздник певица организовала на Мальдивах – там они с супругом проводили совместный отпуск. Ранее певицу не раз подозревали в сокрытии семейных проблем, дескать, союз их не такой крепкий, и после рождения дочери Иван отдалился от жены. Поклонник забеспокоились: «Неужели Пелагея отправляет Телегина в отставку? Иначе, зачем она надела свадебное платье, как не для очередного бракосочетания?». И да, и нет. Пара слухи о своих семейных неурядицах не комментировала, но от подстраховки отказываться звезды сцены и спорта не стали.

 

На свадебной церемонии присутствовали родные и близкие супругов. Церемония, хоть и не поражала роскошью, по крайней мере в масштабах селебрити, но была красивой и запоминающейся. Чего только стоила сама певица в великолепном наряде и с изысканной прической. А когда она прошла к алтарю под аркой из живых цветов, слышались сплошные рукоплескания. Кульминацией торжества стало обращение ведущего к четырем стихиям с просьбой беречь уже дважды супругов и помогать им. Затем знаменитостей в лучших традициях осыпали рисом. Несмотря на то, что Иван и Пелагея уже были на курорте, это не помешало им отправиться в свадебное путешествие. Остаток отпуска они провели в Греции.

Спортсмен и певица сочетались браком два года назад. И хотя сами они повода для сплетен не давали в виду своей замкнутости в отношении фанатов, поводы возникали сами по себе. Фанаты заполняли «пустоты» своими собственными измышлениями и сами по этому поводу потом переживали. А Пелагея верна себе и продолжает следовать принципу No comment.


Дарья Светозарова
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