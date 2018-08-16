«Довели»: Дима Билан испытал сильнейший стресс в Москве из-за фанатов

Артист признался, как нелегко ему пришлось после неожиданной встречи с фолловерами. Он не успел морально подготовиться и совершенно растерялся.

В Москве Дима Билан испытал сильнейший стресс из-за неугомонных фанатов. Билан ехал на авто в парикмахерскую, но по дороге заскочил в ЦУМ, где выбрал четыре пары стильных солнцезащитных очков.

Когда певец подошел расплачиваться, то узнал, что банковская карта не работает. Билан вспомнил о накопительной, а вот код от нее забыл, тогда артист направился в кафетерий, чтобы позвонить в банк и узнать нужные цифры. Однако прославленного исполнителя моментально заметили обезумевшие от радости фанаты, которые выкрикивали его имя и требовали от кумира сделать селфи.

Поклонники довели Диму Билана до такого стрессового состояния, что даже после звонка в банк, вернувшись в магазин, он снова забыл код. Несмотря на стрессы и страстных фанатов, Билану все же удалось купить очки. Интересно, что сам певец винит в своих бедах солнечное затмение.

Татьяна Преображенская