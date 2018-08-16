Сестра Бузовой перед лошадьми сверкнула нижним бельем под прозрачным платьем

Результатами нестандартной фотосессии знаменитость поделилась в Instagram-профиле.

Сестра Ольги Бузовой Анна Бузова экспериментирует с модными образами и одним смелым вариантом наряда поделилась с подписчиками собственной страницы в Instagram. На обнародованном фото Бузова-младшая перед лошадьми сверкнула нижним бельем под прозрачным платьем в мелкий черный горошек. Опершись на заграждение с парнокопытными животными, модель с задумчивой улыбкой смотрела куда-то вдаль.

Фото выглядит достаточно неоднозначным, наряд из какого-то модельного показа резко контрастирует с окружением лошадиной фермы, как и туфли Бузовой на высоком каблуке-шпильке. За подобный вид Ольгу Бузову успели бы сравнить с кем угодно, придумать кучу эпитетов для неуместного выбора наряда и внешних данный певицы, но поклонники ее сестры настроены куда более доброжелательнее. Самый «жесткий» комментарий под ее фото выглядит как: «Какой-то странный наряд». Все остальные отзывы наполнены восхищением, комплиментами и признаниями в любви.