«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов
| | Сестра Бузовой перед лошадьми сверкнула нижним бельем под прозрачным платьем

Сестра Бузовой перед лошадьми сверкнула нижним бельем под прозрачным платьем

Сегодня, 23:03

Результатами нестандартной фотосессии знаменитость поделилась в Instagram-профиле.

 Сестра Ольги Бузовой Анна Бузова экспериментирует с модными образами и одним смелым вариантом наряда поделилась с подписчиками собственной страницы в Instagram. На обнародованном фото Бузова-младшая перед лошадьми сверкнула нижним бельем под прозрачным платьем в мелкий черный горошек. Опершись на заграждение с парнокопытными животными, модель с задумчивой улыбкой смотрела куда-то вдаль.

Фото выглядит достаточно неоднозначным, наряд из какого-то модельного показа резко контрастирует с окружением лошадиной фермы, как и туфли Бузовой на высоком каблуке-шпильке. За подобный вид Ольгу Бузову успели бы сравнить с кем угодно, придумать кучу эпитетов для неуместного выбора наряда и внешних данный певицы, но поклонники ее сестры настроены куда более доброжелательнее. Самый «жесткий» комментарий под ее фото выглядит как: «Какой-то странный наряд». Все остальные отзывы наполнены восхищением, комплиментами и признаниями в любви.


Новости по теме
«Превзошла Бузильду»: Сестра Ольги Бузовой шокировала фанатов прозрачным платьем
«Превзошла Бузильду»: Сестра Ольги Бузовой шокировала фанатов прозрачным платьем

Сестра Ольги Бузовой на днях приняла участие в креативной фотосъемке, где поразила пользователей сети своим необычным образом. Помимо съемок с белоснежной…

Сестра Ольги Бузовой боится становиться женой
Сестра Ольги Бузовой боится становиться женой

Младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram своим страхом перед замужеством, чтобы не повторить неудачный…

Врачи сделали Бузовой новую улыбку
Врачи сделали Бузовой новую улыбку

Сестра знаменитой телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна поделилась со своими подписчиками секретами своей белоснежной улыбки. Для поддержания естественной…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости