Джастин Бибер объявил о пополнении в семье и показал фото

Фотографию с новорожденной крохой певец опубликовал в соцсети. Малышку нарекли Бэй Бибер, и Джастин ею очень гордится.

Бибер всем поклонникам и друзьям объявил о пополнении в семье: «Показываем вам нашу здоровую малышку Бэй Бибер, которая родилась в 8:30 утра»,- сообщил певец. Эту сводную сестренку канадскому артисту подарила третья супруга его отца. Джереми Бибер сочетался браком с Челси Рабело в феврале 2018-го. Тогда же они и поженились.

Джастин был одним из первых, кто взял девочку на руки. Для этого он лично приехал в роддом, где рожала его мачеха: «Встречаем новую Бибер, мою маленькую сестричку Бэй», - написал он в поклонникам.

Будущая жена Джастина, племянница голливудского актера Алека Болдуина Хейли, уже поставила под снимком множество сердечек. Это дает понять, что нового Бибера будут приветствовать всей семьей. Бэй – это дитя от третьего брака . От второй жены у Джереми родились двое детей – девочка Жасмин и мальчик Джексон.

Дарья Светозарова