Лиза Боярская наслаждается романтическими завтраками от Максима Матвеева

Не так давно ходили слухи о том, что дочь знаменитого «Д?Артаньяна» и ее муж находятся на грани развода. Однако недавно выяснилось, что все они преувеличены.

На деле же оказалось, что звезда фильма «Стиляги» души не чает в своей не менее звездной супруге. В 2012 году Лиза Боярская родила мужу сына Андрея, и отношения их укрепились всем на зависть. Правда, в прошлом году звезда фильма «Адмиралъ» дала фанатам повод для беспокойства – она появилась на публике без обручального кольца. Доходило даже до того, что супруги избегали общества друг друга, появлялись на разных мероприятиях в одиночку. Однако это оказалось лишь временным кризисом, через который проходят многие супружеские пары.

Теперь поклонники с восторгом наблюдают за тем, как Лиза Боярская наслаждается романтическими завтраками от Романа Матвеева. Фото счастливой супруги на фоне сырников с нутеллой Максим опубликовал в своем микроблоге в Instagram. Как написал актер, все семейство оценило его старания по достоинству. Далее выяснилось, что руку к приготовлению нутеллы приложил и их маленький сын Андрейка.

Отмечается, что пара не порадовала журналистов подробностями своего давешнего разрыва. Зато актриса Агата Муцениеце, недавно помирившаяся с Павлом Прилучным, рассказала о том, как спасти брак. По ее словам, достаточно начистоту поговорить со своей половинкой.

Дарья Светозарова