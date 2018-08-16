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| | «Жертва изнасилования» из Ростова-на-Дону призналась в клевете на Никаса Сафронова

«Жертва изнасилования» из Ростова-на-Дону призналась в клевете на Никаса Сафронова

Сегодня, 21:16

Ростовчанка Мэри Восканян получила деньги от редакторов ток-шоу за роль любовницы художника.

 Мэри Восканян десять лет тому назад на всю Россию рассказала, что ее изнасиловал знаменитый российский художник Никас Сафронов. Сейчас «жертва изнасилования» призналась, что тогда просто хотела славы и попасть в телевизор, но не знала, чем в итоге для обернет этот обман.

Женщина сообщила, что сыграть эту роль за определенный гонорар ей предложили редакторы одного из ток-шоу по федеральному телеканалу. Тогда еще 27-летняя Восканян хотела славы и думала, что оказывает услугу Сафронову, обеспечивая дополнительный пиар. Зрители поверили девушке и в ее выдуманную историю, а она посещала съемки, как работу, и получала за них деньги. Причем, сумма за оговор известного человека была немалая.

Однако художник к подобному способу пиара был не готов и отреагировал на него резко негативно, а именно – подал на Восканян в суд. Только тогда ростовчанка поняла, что заигралась. У нее уже не было денег, чтобы расплатиться с Сафроновым, поэтому женщина пыталась извиниться, но все безрезультатно – художник и слышать не хочет о «поклоннице».

Сейчас Восканян раскаиваться в клевете на Никаса Сафронова. После всей истории женщина сменила имя на Алину Ростовскую и переехала в Москву.


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