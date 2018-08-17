Им просто снимать нечего: Карина Мишулина вновь отбивается от предполагаемых родственников

Не успела дочь знаменитого актера выдохнуть после скандала с Еремеевым, как свои претензии на родство с ней, а вернее с ее отцом, заявил некий Эдуард Сорокин, житель Твери.

По словам Сорокина, знаменитый Спартак Мишулин приходится ему дедушкой. Папа Эдуарда, якобы, сын артиста, но Мишулин не хотел распространяться об этом. Предполагаемый наследник выполнял волу родителя до тех пор, пока он не отошел в мир иной. И после о своих претензиях молчал, однако внук пожелал дать этому делу ход, о чем и уведомил Карину. Свое родство Сорокин планирует доказать в судебном порядке, Мишулина же должна принять участие в процессе, как заинтересованное лицо. Дочь актера этих слов не слышала и знает о разговоре от супруга, с которым и связался 45-летний житель Твери.

Похоже на то, что Карина вновь отбивается от предполагаемых родственников и при этом недоумевает: почему Сорокин так долго молчал? Все сроки на вступление в наследство давно прошли, и свои претензии нужно было заявлять раньше. Тогда Мишулина предположила, что создателям «Пусть говорят» нужна новая яркая тема. «Им просто нечего снимать», - убеждена уже постоянная героиня ток-шоу.

Дарья Светозарова