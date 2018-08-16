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| | «Болезнь современности»: Кожевникова призналась, что у нее реальная зависимость

«Болезнь современности»: Кожевникова призналась, что у нее реальная зависимость

Сегодня, 20:01

Актриса раскрыла поклонникам тайну, почему иногда ощущает себя неполноценной.

 Политический, общественный деятель и актриса Мария Кожевникова опубликовала естественное фото, на котором она увлечена разговором по телефону. В подписи к посту знаменитость призналась, что у нее есть реальная зависимость от ее смартфона: «Если без него, то уже как будто неполноценная». Поклонники посочувствовали актрисе, и признались, что страдают от такого же недуга. Кто-то из комментаторов подытожил рассуждения емким описанием: «Болезнь современности».

Также недавно актриса рассказала, что вместо «уколов красоты» предпочитает буккальный массаж. Этот вид массажа создан для омоложения лица и воздействует на мимические и жевательные мышцы, восстанавливая их упругость. На своей страничке в соцсети Кожевникова сравнила буккальный массаж с тренировкой в спортивном зале.

Недавно стало известно, что родившуюся 13 августа дочь телеведущая Лера Кудрявцева назвала Марией. Кожевникова высказалась по поводу рождения дочери коллегой, заметив что «когда ждешь и желаешь, Бог видит».


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