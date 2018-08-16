Секретов нет: Волочкова полностью разделась для Instagram

И если раньше балерину порицали за обилие шпагатов и чрезмерное декольте, то теперь поклонники подписчики умолкли. Сказать нечего – нет одежды, нет проблем.

Недавно Волочкову обругали за то, что она посетила греческую церковь в излишне откровенном наряде. Юзеры опускались до грубых оскорблений и даже назвали приму «проституткой» . Очевидно, Насте надоело оправдываться, и она полностью разделась для Instagram: смотрите, мол, у меня секретов нет! Однако самые сокровенные места Настя все же заштриховала иероглифами, которые должны были уведомить хейтеров о том, куда их посылает балерина.

В заключение к посту, Настя написала, что идет плавать. Поначалу хейтеры даже не нашлись, что ответить, затем все же прицепились к интерьеру: им показалось, что унитаз подходящий фон для такой развязной особы. А вот поклонники сразу оценили «откровенность» любимицы и оставили под публикацией 12 тысяч лайков.

Дарья Светозарова