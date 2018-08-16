«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов
| | Секретов нет: Волочкова полностью разделась для Instagram

Секретов нет: Волочкова полностью разделась для Instagram

Сегодня, 19:47

И если раньше балерину порицали за обилие шпагатов и чрезмерное декольте, то теперь поклонники подписчики умолкли. Сказать нечего – нет одежды, нет проблем.

 

Недавно Волочкову обругали за то, что она посетила греческую церковь в излишне откровенном наряде. Юзеры опускались до грубых оскорблений и даже назвали приму «проституткой» . Очевидно, Насте надоело оправдываться, и она полностью разделась для Instagram: смотрите, мол, у меня секретов нет! Однако самые сокровенные места Настя все же заштриховала иероглифами, которые должны были уведомить хейтеров о том, куда их посылает балерина.

 

В заключение к посту, Настя написала, что идет плавать. Поначалу хейтеры даже не нашлись, что ответить, затем все же прицепились к интерьеру: им показалось, что унитаз подходящий фон для такой развязной особы. А вот поклонники сразу оценили «откровенность» любимицы и оставили под публикацией 12 тысяч лайков.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Поклонники обозвали Волочкову старой проституткой
Поклонники обозвали Волочкову старой проституткой

Некоторое время назад знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Эти фотографии поклонники…

Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram после тренировок показала поклонникам измучанные ноги.…

Ким Кардашьян полностью разделась для журнала Vogue
Ким Кардашьян полностью разделась для журнала Vogue

Известная американская дива Ким Кардашьян порадовала поклонников очередной обложкой модного журнала Vogue, где предстала полностью в обнаженном виде. Снимки…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости