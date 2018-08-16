Актеру из «Зеленого слоника» неизвестные разбили лоб

На Сергея Пахомова напали с железной палкой в Железногорске, о чем он рассказал в своем Facebook-аккаунте сегодня днем.

Известный по фильму «Зеленый слоник» актер рассказал, как стал жертвой избиения. Неизвестные злоумышленники из Железногорска нанесли ему ранение в верхней части лба. Обращался ли он в полицию пока остается неизвестным.

Сергей Пахомов - легендарная личность. Многим он известен лишь по роли в «Зеленом слонике», но помимо этого он художник, музыкант, экстрасенс. Сергей пишет картины, которые показывают в музеях всего мира, а также он является артистом стендапа. Ранее он выступал в «Битве экстрасенсов», где так хорошо вошел в образ, что люди действительно поверили, что он маг, приносящий людям радость и счастье.

Никита Готский