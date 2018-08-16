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| | Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице

Музыкант «Братьев Гримм» женился на своей поклоннице

Сегодня, 18:13

Константин Бурдаев снова женился, хотя уже в этом году он расстался со второй супругой.

 

Очередной спутницей жизни музыканта «Братьев Гримм» оказалась его поклонница и давняя подруга Татьяна, которая младше его на 11 лет. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Москвы 15 августа в 15:15. Константин надел черный костюм, а его невеста: в белое платье с глубоким декольте и кружевами. Впервые музыкант увидел девушку в 2005 году, а снова встретил ее в 2012-м во время концерта. Они начали общаться в соцсетях, так и возникла дружба артиста и обычной девушки.

В «Братьях Гримм» Константин выступал вместе с братом Борисом. Десять лет назад они поссорились, и Борис ушел из коллектива. В 2017 году Борис вышел на связь с родственником, поздравив его с днем рождения и выразив надежду, что они все-таки помирятся.


Никита Готский
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