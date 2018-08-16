Разин рассказал о самочувствии вокалистки «Фристайла», впавшей в кому

Один из фронтменов легендарного «Ласкового мая» напомнил, что несколько месяцев назад Нина Кирсо перенесла инсульт. Из-за кровоизлияния в мозг певица впала в коматозное состояние.

Когда у женщины случился инсульт, она находилась в доме одна. поэтому медики прибыли к ней на помощь лишь после того, как стали бить тревогу ее друзья – они не смогли дозвониться до Нины. Мужа и сына артистки рядом тоже не было – в тот день у них проходили гастроли.

Еще месяц назад певица находилась в коме, в которую впала из-за запоздалой помощи. О теперешнем самочувствии певицы из «Фристайл» рассказал певец и продюсер Андрей Разин. Он заявил, что Нина до сих пор не пришла в себя после инсульта.

Ранее о состоянии Кирсо информировал директор «Фристайла» Игорь Лахин. С его слов стало известно что за артисткой наблюдают медики киевской больницы, а музыканты коллектива сейчас дают благотворительные концерты, к которым привлекали и звезд украинского шоубиза. все собранные за выступление средства идут на лечение Нины.

Дарья Светозарова