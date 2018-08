Звезда шоу «Песни» Кошелева рассказала, как попасть на ТНТ в Екатеринбурге

Екатеринбург, привет! Кто из вас хочет стать звездой ТНТ?!) Все подробности как это сделать в моем обращении на видео! Приходите 18 августа к театру Эстрады, а 19 августа жду вас на Плотинке.???? До встречи!

