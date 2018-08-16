Звезда шоу «Песни» Кошелева рассказала, как попасть на ТНТ в Екатеринбурге

Финалистка певческого конкурса объяснила способ, как стать звездой на популярном канале.

Звезда вокального шоу «Песни» Кристина Кошелева рассказала, как попасть на ТНТ в Екатеринбурге 18 и 19 августа. Для этого в эти два выходных дня прийти к мобильной студии телеканала либо к Театру эстрады, либо к Плотинке, зарегистрироваться и сняться в ID или в небольшом эпизоде. Внутри студии есть все необходимое для того, чтобы из обычного человека сделать телезвезду: гримерная студия, небольшой съемочный павильон, монтажная студия и команда профессионалов.

Причем любому жителя Екатеринбурга предлагают уделить работе на съемочной площадке не 12-16 часов, а всего несколько минут. Этого может быть достаточно для того, чтобы оказаться в новом эпизоде шоу или сериала. Позже весь отснятый материал будет опубликован в официальной группе ТНТ в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, пока мобильная студия путешествует по российским городам, в Сети также будут происходить онлайн-трансляции, в которых можно будет увидеть бэкстейдж съемочного процесса, в также получить призы.