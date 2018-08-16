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| | Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу

Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу

Сегодня, 17:45

Актриса рассказала журналистам о своих рассуждениях с подругами касательно изобретения, к которому они относятся трепетно и довольно откровенно.

 

Дрю Бэрримор намерена создать так называемый «Оргазматрон», в чем ее поддерживают Гвинет Пэлтроу и Камерон Диас. Знаменитости в восторге от такой идеи, а Пэлтроу уверена, что новинка стала бы лучшим косметическим средством в мире, об особенностях которого они пока умалчивают. Особенно рада именно Гвинет. Она постоянно говорит о гениальности Бэрримор, которая, по ее словам. Идет по жизни с оптимизмом и свободой. «Каждый раз, когда я с тобой, я восхищаюсь потоку твоих величайших мыслей, хотя иногда это грязно и смешно», сообщает звезда.

Дрю Бэрримор признается подруге, что согласна с ее мнением о том, что они могут с каждым днем становиться все умнее и лучше, уверенно шагая по жизни образованными личностями. Актриса считает себя уникальной, заверяя, что ныне не все люди могут своей внутренней духовностью позволять создавать прибыльные и запоминающиеся бренды и ощущать себя властителями мира.


Никита Готский
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