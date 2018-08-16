Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой

Уже скоро на голубых экранах страны появится скандальное шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Говорить гости будут про Анастасию Волочкову и её роль в российском обществе.

Звёзды и эксперты обсудят, как Анастасия Волочкова повлияла на молодёжь и российский балет. Важным аспектом также станет психическое и физическое состояние балерины. Общественность обеспокоена, что Волочкова слишком часто прикладывается к бутылке. Попытки избавить балерину от пагубных привычек она воспринимает в штыки и ещё больше провоцирует поклонников. Она называет себя «избранной» и продолжает выкладывать «обнажёнку».

Приглашённым экспертом на программе стала Дана Борисова. На съёмки одна даже привела собственную дочь. Скандальная телеведущая готова рассказать всю правду об Анастасии Волочковой и её жизни. «Вы даже в страшном сне не можете представить. Некоторые вещи мне даже стыдно озвучивать», - рассказала у себя в Instagram-аккаунте Борисова о подробностях эфира.

Пользователи сомневаются, что Дана будет говорить только правду. Комментаторы уверены, что Борисова может и приврать, лишь бы реабилитироваться и выставить себя Мессией, который спасёт «падшую» Волочкову. Точно так же она пыталась помочь Милане Кержаковой. В Сети бытует мнение, что Волочкову нужно оставить в покое и перестать обращать внимание на её «детские шалости».

Яна Белова