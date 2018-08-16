Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище

После свадьбы певица открылась поклонникам с новой стороны. Изменения коснулись ее рациона. Поклонники были шокированы.

Судя по фотографиям певицы, после свадьбы она кардинально изменила свой рацион. На одном из снимков видно ящики, в которых лежат всевозможные черви и насекомые. Под фотографией находится смайлик с сердечком, который поведал фанатам о том, что такие предпочтения в еде для певицы абсолютно нормальные. Однако и здесь фанаты остались недовольны таким заявлением.

Некоторые высказывают свою негативную точку зрения аргументируя это тем, что такие гадкие предпочтения в пище приемлемы лишь для гурманов. В данный момент любительница выкладывать огромное количество фотографий - Бьянка находится на одном из островов Бали, где проводит медовый месяц. Никаких личных фотографий певица не публикует, как это было раньше.