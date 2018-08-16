Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина»

Актер встретился с Оливией Ньютон-Джон в честь специально организованного мероприятия, приуроченного к 40-й годовщине знаменитого фильма. Прошло оно в театре в Беверли Хиллс, Калифорния.

Организатором выступили представители Киноакадемии, которые ранее отмечали «большой вклад», который данный фильм сделал в развитие современной поп-культуры и кинематографа США в целом. Самым главным было то, что Джон Траволта и его экранная «подружка» по «Бриолину» наконец оказались вместе на красной ковровой дорожке и как говорят приглашенные СМИ «светились от радости».

В определенный момент актер даже не удержался и поцеловал свою бывшую коллегу по съемочной площадке в лоб, что вызвало среди фотографов бурю эмоций. Однако кульминацией этого стало то, что звезды «Бриолина» решили вспомнить, какие движения они показывали и, следует заметить, что довольно неплохо справились.

Журналисты также отметили, что после к Траволте и Ньютон-Джон присоединились также Диди Конн и Барри Перл, которые сыграли в знаменитой картине Франти и Дуди. Закончилась небольшая фотограф-сессия милым общим фото, на котором актеры обнялись и потом последовали в зал для оставшейся части мероприятия.

Николай Офицеров