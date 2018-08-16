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| | Май Абрикосов разоблачил завышенные рейтинги «Дома-2»

Май Абрикосов разоблачил завышенные рейтинги «Дома-2»

Сегодня, 17:11

Бывший участник реалити-шоу раскрыл обман организаторов шоу.

 Май Абрикосов, которого в жизни зовут Роман Тертишный, разоблачил завышенные рейтинги «Дома-2». Пока организаторы реалити-шоу называют его «главным шоу о любви» в России, но по рейтингу TV Index «Дом-2» занимает только 83-ю позицию. Зрителям куда больше интересны программы «Время», «Пусть говорят» и «На самом деле», которые идут по «Первому каналу». Интересно, что продукция канала ТНТ вообще не входит в первую двадцатку тех передач, которые интересны россиянам.

Абрикосов считает, что придумывание высоких рейтингов шоу – это главная уловка организаторов, которую те используют в контексте: «Ну, шоу скандальное, грязное, пошлое, но его же смотрят». Тертишный посоветовал не верить в популярность «Дома-2» и не оправдывать телегрязь «востребованностью у аудитории».

Тем временем, Виталий Милонов предложил больше заботиться о правах людей, которые усыновляют детей из детских домов, чем о «мымре из «Дома-2», родившей и воспитывающей ребенка». Возможно, депутат имеет в виду Ольгу Рапунцель, которая до участия в реалити-шоу раздевалась за деньги на камеру. Недавно звезда родила ребенка и вернулась на проект вместе с супругом. Новоявленные родители подвергли опасности жизнь ребенка, устроив новорожденной фотосессию с живым львенком.

На днях бывший участник «Дом-2» Степан Меньшиков поблагодарил бывшую жену и мать двоих детей Евгению Шамаему за прожитые годы. По его словам, бывшая возлюбленная была терпелива, чистоплотна, хозяйственна, имела отличное чувство юмора и хороший вкус. Шамаевой Меньшиков пожелал найти своего мужчину и быть с ним счастливой. Как известно, разлад в паре начался в прошлом году, когда в эфире ток-шоу выяснилось, что Меньшиков не биологический отец старшего сына супруги. Однако от участия в воспитании мальчика экс-участник реалити-шоу не отказался.


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