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| | Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка

Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка

Сегодня, 16:59

Хилькевич устала от постоянных расспросов о будущем ребёнке и решила направить интерес поклонников в правильное русло.

Звезда телесериала «Универ. Новая общага» уже на 9-м месяце беременности. Поклонники затаили дыхание и ждут «день икс», чтобы узнать, кто родиться у актрисы. Сама Хилькевич пожаловалась, что вопрос «ну что, когда» поступает ей чаще, чем «когда новые серии Универа». Анна решила направить весь энтузиазм и интерес поклонников в правильное русло и устроила игру с денежными призами.

На своей странице в социальной сети Instagram Анна Хилькевич объявила большой розыгрыш. Принять участие может любой, а правила – проще простого. Тот, кто первым угадает пол и дату родов, получит от актрисы 5 тысяч рублей на карту. Тому, кто сможет предсказать ещё и имя, актриса подарит 30 тысяч рублей. Имя для будущего ребёнка уже придумали, поэтому Хилькевич иронично написала, что муж и родители не участвуют.

По прогнозам врачей, девушка должна родить уже завтра, 17 августа, но среди поклонников особенно популярно число 19. У Анны Хилькевич и Артура Волкова уже есть дочь Арианна, поэтому поклонники с нетерпением ждут рождения сына. Зная любовь пары к необычным именам, поклонники предположили, что будущего ребёнка могут назвать Генри, Альберт или Артемий, а вот для девочки самыми необычными вариантами стали имена Аврора, Аглая и Адель.


Яна Белова
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