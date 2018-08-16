Не в монастыре и не в запое: Рита Дакота рассказала, с кем проводит время после объявления о разводе

Прекрасный брак певицы с Владом Соколовским внезапно распался, потому как последний позволял себе на протяжении всех отношений изменять супруге.

Многие после этого искренне переживают за то, как себя чувствует артистка. Оказалось, что все далеко не так плохо, как ожидали поклонники, но и далеко от идеала.

«Друзья, мои! Я тут, жива и здорова, не в депрессии или в запое, не в монастыре. Я дома, с дочерью и близкими. Конечно, все что со мной происходит похоже на какое-то шоу Трумена. Вероятно, я так до конца не поняла, как произошло то, что произошло. Пока я спасаю себя общением с дочкой и людьми, которые умнее и глубже меня, работаю с психологом, нагружаю себя физическими нагрузками, медитацией и наблюдением за своими чувствами», - признается Рита Дакота.

Также девушка, не найдя в себе сил после болезненного развода, вынуждена отменить несколько близлежащих концертов, исключение сделав только для Москвы и Санкт-Петербурга, где она уже получила деньги за участие. Тем не менее, певица предупреждает, что не сможет выложиться на все 100 процентов.

«Я не уверена, что смогу выступить также хорошо, как обычно, потому как сил на подготовку и творчество у меня сейчас нет. Если вам нужно феерическое шоу можете сдавать билеты», - признается артистка.

Николай Офицеров