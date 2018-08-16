«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Дрю Бэрримор собирается создать «Оргазматрон» для Гвинет Пэлтроу Певица Бьянка поведала фанатам о гадких предпочтениях в пище Её не спасти: Дана Борисова готова рассказать всю правду о Волочковой Джон Траволта спустя 40 лет воссоединился со своей подружкой из «Бриолина» Анна Хилькевич подарит 30 тысяч рублей тому, кто угадает имя её ребёнка Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов Опять святая: Поймавшая звезду Волочкова назвала себя «избранной» Журналисты нашли связь между Меган Маркл и бывшей девушкой принца Гарри
| | Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский

Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский

Сегодня, 16:34

Эксперты убеждены, что выходцам из «Фабрики звезд» придется столкнуться с массой трудностей, ведь все то, что они так долго показывали в социальных сетях, оказалось неправдой.

 

В современном мире шоу-бизнеса самым главным все чаще становятся далеко не творческие данные, а умение себя продать, личный блог и креативность. Особенно власть захватил Instagram, где все теперь с припиской «инста»: мамаы, папы, фитнес-тренеры, модели, консультанты по бизнесу и многие-многие другие.

Рите Дакоте и Владу Соколовскому при всей их весьма заурядной музыкальной карьере удалось благодаря романтической истории своих отношений и рождению ребенка построить настоящую «инста-империю» с миллионными аккаунтами и постоянной активной аудиторией, которая и помнить не помнит уже об их былых заслугах, как артистов. Теперь же после недавних новостей все это может пойти крахом.

На момент появления маленькой дочери у Риты и Влада молодая мама стала лицом известного бренда нижнего белья Tezenis и даже завела собственный бизнес, посвящённый тренировкам и системам питания.

Никто и думать не мог, что «идеальный муж», каким казался Соколовский, может думать об изменах. Оказалось, еще как может, потому днем ранее Рита Дакота рассказала об этом в своих социальных сетях о разводе.

Теперь же начинается муторная процедура «дележки» и придется им делить не только машины, квартиры, но и деньги за рекламу, ведь вся их инста-аудитория была построена на прекрасных романтических отношениях пары.

 

Эксперты склоняются к тому, что Рита воспользуется «эффектом Ольги Бузовой» и попадет в эшелон звезд большого шоу-бизнеса. Владу Соколовскому, как изменщику, туда дорога, наверное, перекрыта, уж Рита об этом обязательно позаботится и в этом можно не сомневаться.


Николай Офицеров
Новости по теме
Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений
Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений

Влад Соколовский считает время, проведенное с женой Ритой Дакотой, «нереально счастливым». Исполнитель поблагодарил возлюбленную за эти годы и отметил, что она…

Рита Дакота похвасталась отличной фигурой через 4 месяца после родов
Рита Дакота похвасталась отличной фигурой через 4 месяца после родов

Молодая мама, известная певица Рита Дакота вновь покорила всех своей фигурой. Всего 4 месяца назад исполнительница родила супругу, Владу Соколовскому, дочь…

Снова беременна: Поклонники уверены, что Рита Дакота ждет второго ребенка
Снова беременна: Поклонники уверены, что Рита Дакота ждет второго ребенка

После того, как певица опубликовала в соцсети необычные фразы, фолловеры сразу же начали поздравлять девушку с очередным интересным положением.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости