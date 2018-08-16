Крах инста-империи: Какую цену заплатят за свой развод Рита Дакота и Влад Соколовский

Эксперты убеждены, что выходцам из «Фабрики звезд» придется столкнуться с массой трудностей, ведь все то, что они так долго показывали в социальных сетях, оказалось неправдой.

В современном мире шоу-бизнеса самым главным все чаще становятся далеко не творческие данные, а умение себя продать, личный блог и креативность. Особенно власть захватил Instagram, где все теперь с припиской «инста»: мамаы, папы, фитнес-тренеры, модели, консультанты по бизнесу и многие-многие другие.

Рите Дакоте и Владу Соколовскому при всей их весьма заурядной музыкальной карьере удалось благодаря романтической истории своих отношений и рождению ребенка построить настоящую «инста-империю» с миллионными аккаунтами и постоянной активной аудиторией, которая и помнить не помнит уже об их былых заслугах, как артистов. Теперь же после недавних новостей все это может пойти крахом.

На момент появления маленькой дочери у Риты и Влада молодая мама стала лицом известного бренда нижнего белья Tezenis и даже завела собственный бизнес, посвящённый тренировкам и системам питания.

Никто и думать не мог, что «идеальный муж», каким казался Соколовский, может думать об изменах. Оказалось, еще как может, потому днем ранее Рита Дакота рассказала об этом в своих социальных сетях о разводе.

Теперь же начинается муторная процедура «дележки» и придется им делить не только машины, квартиры, но и деньги за рекламу, ведь вся их инста-аудитория была построена на прекрасных романтических отношениях пары.

Эксперты склоняются к тому, что Рита воспользуется «эффектом Ольги Бузовой» и попадет в эшелон звезд большого шоу-бизнеса. Владу Соколовскому, как изменщику, туда дорога, наверное, перекрыта, уж Рита об этом обязательно позаботится и в этом можно не сомневаться.

Николай Офицеров