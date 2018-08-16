«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

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«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

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Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

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| | Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян

Резиновая кукла: Фанаты перестали узнавать Ким Кардашьян

Сегодня, 16:31

Главная звезда «Семейства Кардашьян» поразила преобразованиями во внешности. Фанаты гадают, обращалась ли Ким Кардашьян к хирургу.

Новое селфи одиозной звезды поразило фанатов не меньше, чем «сторис» Ким в Instagram. На последнем снимке американка не пожалела макияжа и фотошопа для того, чтобы казаться настолько ненастоящей, насколько это было возможно. Но теледива перестаралась: несмотря на то, что в музее мадам Тюссо уже стоит восковая фигура Ким, в реальной жизни женщина стала походить на резиновую куклу.

Фото Кардашьян подписала строчкой хита Канье Уэста из последнего альбома. Но поклонников мысли Ким волновали меньше всего. Известно, что звёздное семейство отдыхает на Багамах, но некоторые фанаты предположили, что туда Ким отправилась, чтобы прийти в себя после пластической операции. На новом снимке женщину не узнать, а пластиковое лицо в последних видео заставили отдельных фанов думать, что аккаунт Ким Кардашьян взломан двойником, поскольку они перестали признавать любимицу.


Елизавета Трюфель
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