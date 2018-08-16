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| | Джек Осборн отказывается платить экс-жене алименты

Джек Осборн отказывается платить экс-жене алименты

Сегодня, 15:49

Он просит суд отказать бывшей жене в материальной поддержке. Женщина сама не может обеспечить их троих детей.

 

Джек Осборн разводится с супругой Лизой, от которой у пары имеется трое детей. Теперь женщина требует, дабы суд обязал сына лидера рок-группы Black Sabbath выплачивать алименты на отпрысков, но актер этого делать не собирается. Он намерен принудить Лизу самостоятельно оплачивать также услуги адвокатов, на что та не согласна.

Девушка подала на развод в мае после пятилетнего брака с Джеком. Они поженились в октябре 2012 года на Гавайских островах после четырех месяцев знакомства. Расставание пары многих удивило, журналистам удалось выяснить, что Осборн-младший ранее избил нового возлюбленного экс-жены прямо в ее доме, но тогда никто из трех сторон не решился выдвигать обвинения.


Никита Готский
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