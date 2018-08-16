Дэниел Рэдклифф обратился к своим фанатам в Якутии

Артист позвал поклонников на фестиваль культуры Ykt Geek Fest и пожелал им удачи. Он признал, что счастлив был бы посетить такое мероприятие.

В своем обращении к фанатам из Якутии Дэниел Рэдклифф позитивно отзывается о фестивале, отмечая, что здесь каждый может с азартом выражать себя и свою приверженность к культуре. Он приветствует якутских поклонников, считая, что они являются самыми северными его фанатами в мире. Организаторы сообщают, что Редклифф приглашен на Ykt Geek Fest как почетный гость, но сам актер не сможет приехать на мероприятие из-за плотного рабочего графика.

Ранее актер признался в любви к России и отметил, что часто бывает в этой стране, особенно в Москве. Беседовавшая с ним девушка заявила, что во время общения Дэниел вел себя как обычный человек и не проявлял никакого пафоса. Девушка сообщила артисту, что любит фильм «Женщина в черном» с его участием, но после нег она не может нормально спать в связи со страшными моментами ленты Дэниел принес извинения, что невольно слегка ухудшил жизнь фанатки.

Никита Готский