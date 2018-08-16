Вера Глаголева перед смертью написала подруге письмо

Получила послание актриса Марина Могилевская. По ее словам, мать Анастасии Шубской никогда не теряла любви к жизни.

Вера Глаголева и Марина Могилевская дружили 15 лет и постоянно поддерживали друг друга. За два дня до смерти Глаголева отправила подруге письмо по email, посоветовав ей посмотреть фильм «Коробка» режиссера Эдуарда Бордукова.

Могилевская утверждает, что Глаголева всегда была готова помочь любому нуждающемуся. Они вместе посещали концерты, вечера поэзии, особенно актриса оценила помощь подруги во время ее беременности. По ее словам, та никогда не лишалась интереса к жизни, ее ныне пустующее место в существовании Могилевской вряд ли кто-то сможет занять.

Ранее Анна Нахапетова показала раритетное фото с Верой Глаголевой и Станиславом Говорухиным. Старшая дочь актрисы опубликовала данный снимок в Instagram. «Бесконечно больно…Светлая память», - пишет она.

Никита Готский