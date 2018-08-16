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| | Опять святая: Поймавшая звезду Волочкова назвала себя «избранной»

Опять святая: Поймавшая звезду Волочкова назвала себя «избранной»

Сегодня, 14:58

Балерине выпала честь стать частью уникальной традиции, однако эгоизм Волочковой опять сыграл с ней злую шутку.

Во время отдыха на фешенебельном курорте в Греции Анастасия Волочкова решила приобщиться к необычной церемонии, но снова получила море негатива. В отеле, в котором проживает балерина, лампадки подвешивают по особой традиции. «Только избранным позволено вешать их со своими желаниями», - написала в своём Instagram-аккаунте Волочкова. Анастасия загадала, чтобы люди были добрее, отзывчивее, милосерднее, сострадательнее, любимее и счастливее. Пользователи решили позлорадствовать и попросили её готовиться к наихудшему. По мнению подписчиков, после такого высказывания злых людей в её профиле станет только больше, ведь она произнесла желание вслух.

На желание поставить себя в центр Вселенной пользователи отреагировали крайне негативно: «Корона не упала, пока лампадку вешала?», «Как ты быстро звезду словила», «Ну у тебя и самомнение, конечно». Больше всего комментаторов задело желание Волочковой реабилитироваться в глазах общественности за счёт веры: «Такое впечатление, что тебя Библией по голове ударили! Хватит строить из себя святую», «Прежде чем в церемониях участвовать и по храмам ходить, нужно ноги сдвинуть и одеваться прилично».


Яна Белова
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