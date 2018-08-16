Рэпер Трэвис Скотт оплатил похороны матери своего фаната после сообщения в Twitter

Поступок музыканта это не только приятная вещь для его фанатов, но и помощь нуждающимся людям.

Рэпер Трэвис Скотт помог своему подписчику, заплатив ему 800 долларов на организацию похорон матери. Питер Вальдриз ответил ранее на один из твитов кумира в соцсети Twitter, где от людей предлагалось ставить хештег CashApp Astroworld за возможность получить денежный приз от рэпера. В своем комментарии Питер написал, что деньги помогут оплатить похороны его матери.

Скотт быстро отреагировал на месседж парня, переслав ему 800 долларов и выразив надежду, что эти деньги помогут ему в сложной жизненной ситуации. Питер рассказал прессе, что его мама умерла на минувшей неделе от заболевания мозга. Молодой человек говорит, что помощь Трэвиса многое значит для него и его родных. «Я лично хочу поблагодарить Трэвисса Скотта за его огромную помощь»,- пишет Питер Вальдриз, добавляя, что он не может еще в это поверить.

Никита Готский