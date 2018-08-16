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| | Вчера попу показывала, а сегодня грехи замаливает: Бузова встала на путь истинный и проводит время со священниками

Вчера попу показывала, а сегодня грехи замаливает: Бузова встала на путь истинный и проводит время со священниками

Сегодня, 14:15

Поющая ведущая разместила у себя на страничке фотографию, на которой стоит в обнимку с батюшкой в Симферополе, что ее, как призналась она сама, «наполнило душевно».

 

«Мой день в Симферополе начался со знакомства с батюшкой Александром, который отвез нас в Свято-Троинцкий собор, где находятся мощи Святителя Луки. Я благодарна судьбе за то, что она сводит меня с такими добрыми и светлыми людьми», - заявила Бузова, а после поблагодарила Филиппа Киркорова за такое знакомство.

После она упомянула, что время, проведенное со священниками пошло ей на пользу и обогатило душевно. Также она заявила, что после этого грядущий концерт в Ялте пройдет с еще большим успехом. В комментариях под этим фото все начали хвалить Бузову за то, что она посещает святые места, но находились и те, кто говорил, что все ее прошлые поступки на сцене и в жизни попросту не позволяют ей там бывать.

«Бузова, во имя Христа! Ты на путь истинный встала?», «Вчера ещё попу показывала, а сегодня уже грехи замаливает», «Днем церковь, вечером пляски в трусах…веселая жизнь», - написали в комментариях пользователи.


Николай Офицеров
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