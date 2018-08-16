Анджелина Джоли затрудняет общение своих детей с Брэдом Питтом

Актеры давно уже не живут вместе, но ныне нередко ссорятся из-за возможности видеть детей.

После разлуки Анджелина Джоли разрешает Брэду Питту видеться с детьми, но близкие к ситуации люди утверждают, что она продолжает вбивать клин между ними и экс-мужем. Джоли по-прежнему оказывает воздействие на шестерых детей, в результате чего у Питта возникли сложности в общении с отпрысками, некоторые из которых из-за влияния матери не хотят видеться с ним. Актриса принципиально не разрешает детям встречаться с отцом. Суд ранее установил правила пользования смартфоном, по которому Брэд может созваниваться с детьми, а бывшая супруга не может следить за содержанием разговоров.

Сейчас дети Джоли и Питта в Лос-Анджелесе, и актер пока не может постоянно встречаться с ними и проводить время. Представители актрисы и она сама пока не прокомментировали данную ситуацию.

Никита Готский