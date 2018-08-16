Журналисты нашли связь между Меган Маркл и бывшей девушкой принца Гарри

В жизни часто встречаются люди похожи друг на друга, но от такого совпадения может ошалеть любой. Английские работники прессы выяснили, что же есть общего между супругой принца и его бывшей девушкой.

Челси Дэйви - бывшая дама сердца принца поняла, что не сможет стерпеть жизни дюшессы и вскоре нашла замену в облике Джеймса Маршалла. Элеттра Видеманн-Росселлини - журналист и эссеист, являющаяся родственницей знаменитой Ингрид Бергман, а также хорошей подругой Меган Маркл, составила гид по столице Франции для былого приватного дневника Меган. Герцогиня и журналистка ранее были замечены на светских мероприятиях. Однако, связь и сходство во внешности не помешало отношениям хороших подруг и они продолжили общение.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. Церемония, впрочем, как и подготовка к ней, стала одним из самых обсуждаемых событий весны.