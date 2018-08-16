«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей «Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов Опять святая: Поймавшая звезду Волочкова назвала себя «избранной» Журналисты нашли связь между Меган Маркл и бывшей девушкой принца Гарри «Обиженные и толстогубые»: Лена Миро высмеяла дольщиков Urban Group Анджелина Джоли затрудняет общение своих детей с Брэдом Питтом Препарат против ВИЧ успешно прошёл тестирование «Олеся и чихуахуа»: В Сети раскритиковали новое лицо Кирилла Терёшина Водонаева призывает не выходить замуж за мужиков, делающих селфи Звезда UFC Ронда Роузи заявила, что мечтает сыграть в «Убить Билла 3» Рвутся на свободу: Анна Седокова с торчащими сосками свела подписчиков с ума
| | Журналисты нашли связь между Меган Маркл и бывшей девушкой принца Гарри

Журналисты нашли связь между Меган Маркл и бывшей девушкой принца Гарри

Сегодня, 14:34

В жизни часто встречаются люди похожи друг на друга, но от такого совпадения может ошалеть любой. Английские работники прессы выяснили, что же есть общего между супругой принца и его бывшей девушкой.  

Челси Дэйви - бывшая дама сердца принца поняла, что не сможет стерпеть жизни дюшессы и вскоре нашла замену в облике Джеймса Маршалла. Элеттра Видеманн-Росселлини - журналист и эссеист, являющаяся родственницей знаменитой Ингрид Бергман, а также хорошей подругой Меган Маркл, составила гид по столице Франции для былого приватного дневника Меган. Герцогиня и журналистка ранее были замечены на светских мероприятиях. Однако, связь и сходство во внешности не помешало отношениям хороших подруг и они продолжили общение.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. Церемония, впрочем, как и подготовка к ней, стала одним из самых обсуждаемых событий весны.


Новости по теме
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл находится под угрозой срыва
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл находится под угрозой срыва

Свадьба года британского принца Гарри и его красавицы-невесты Меган Маркл снова может оказаться под угрозой срыва. На этот раз неприятности может доставить…

Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл
Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл

Беременная герцогиня Кейт Миддлтон проигнорирует предстоящий девичник невесты принца Гарри Меган Маркл. Супруга принца Уильяма отказалась посетить…

Объявлено количество приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
Объявлено количество приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

В Виндзорском замке в день бракосочетания принца Гарри и его возлюбленной, актрисы Меган Маркл, будет очень людно. Более двух с половиной тысяч приглашённых…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости