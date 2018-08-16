Несчастные дети: Алексей Панин призвал органы опеки обратить внимание на его дочь на нудистском пляже

Он разместил на просторах своего Instagram фотографию, на которой изображены Муся с подружкой, сидящие в палатке.

Алексей Панин, однако, не смог обойтись без своих эпатажных выходок на таком безобидном фото. Скандальность заключалась в комментарии актера, который призвал органы опеки обратить внимание на его дочь.

«Несчастные дети! Куда смотрят органы опеки?», - по всей видимости Алексей имел в виду постоянные упреки его, как отца.

Таким образом он решил пошутить, но по всей видимости вовремя понял, что шутка крайне неудачная и удалил публикацию из социальной сети. Добавляло градус публикации также и то, что в хештегах пользователи обнаружили крайне провокационный хештег - #голыйпляж. После этого пользователи начали упрекать актера в том, что он водит малышей на нудистский пляж, где им, само собой, не место.

Стоит напомнить, что недавно Панин публиковал еще более скандальную публикацию, на которой он с некой девушкой светил своими гениталиями. Тот пост он также своевременно удалил.

Николай Офицеров