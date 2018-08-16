«Олеся и чихуахуа»: В Сети раскритиковали новое лицо Кирилла Терёшина

Олеся Малибу выставила снимок с возлюбленным для демонстрации личного счастья, однако причин радоваться пользователи Сети там не обнаружили.

«Нашу любовь не возможно разрушить. Злопыхатели, идите в сад», - подчеркнула фотомодель и экс-участница «Дома-2». Поклонников поразило, как на снимке выглядит Кирилл Терёшин, которого девушка обнимала. Его лицо странным образом «поплыло», что могло быть связано как с неудачной редактурой снимка в фотошопе, так и преобразованиями от синтола.

«Олеся и чихуахуа», - так некоторые поклонники окрестили «демонстрацию семейного счастья». Голова парня, известного «руками-базуками», казалась непропорционально маленькой. Цвет лица напоминал странную маску, надетую, чтобы скрыть проблемы с кожей, причём и это, видимо, не совсем помогло. По мнению отдельных подписчиков, которые беспощадно раскритиковали качка, таким фото можно было бы пугать детей, чтобы не пытались себя изменять, превращаясь в «человека-чихуахуа».

Ирина Летинская