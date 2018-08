«Стиль Монеточки и голос Темниковой»: Пользователи обвинили Бузову в плагиате

Делюсь с вами моим космосом ???????????? Наш тур #подзвукипоцелуев продолжается...Смотрите, как это было вчера в Лазаревском ???????????? мы проучили нереальное удовольствие...Все было идеально - начиная от волшебной атмосферы...заканчивая таким вниманием и любовью ко мне и моей музыке ?? Спасибо ???? Сегодня - Сочи ???????? жду вас всех в Винограде ???????????????? #моилюдивсегдасомной Ссылка на Билеты в сторис ????

