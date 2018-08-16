«Стиль Монеточки и голос Темниковой»: Пользователи обвинили Бузову в плагиате

Поклонники и ранее замечали, что певица поет под фонограмму, но на видео с концерта в Лазаревском подписчики звезды в Instagram «услышали», что она поест вовсе не своим голосом.

Ольга Бузова продолжает гастролировать с туром «Под звуки поцелуев». На днях она выступила в Лазаревском. Уже по традиции певица после концерта поделилась с поклонниками небольшим видео с мероприятия в своем Instagram-аккаунте. Но вместо ожидаемого восхищения поклонники выразили возмущение и обвинили Ольгу Бузову в плагиате. В видео на фоне играла композиция исполнительницы «Бери меня», в которой пользователи расслышали «стиль Монеточки и голос Елены Темниковой». Многие назвали Ольгу Бузову «воровкой», а также подчеркнули, что она не в первый раз использует «чужой» голос в песнях: «Кто поёт за неё.? Везде голос разный», «А кто это поет то, объясните? Вроде на Темникову похоже», «Песня как будто знакомая. Взяла чужой трек?», «А поёт кто??Опять Темникова?».

В результате защитники и хейтеры устроили настоящую дискуссию. Видео за сутки просморели более миллиона раз.

Виктория Озерова