Водонаева призывает не выходить замуж за мужиков, делающих селфи

По мнению телеведущей, с мальчиками можно только встречаться, но выходить замуж нужно только за мужчин. И главным отличием является самолюбование.

У себя в Instagram-аккаунте телеведущая Алёна Водонаева призвала поклонниц быть более разборчивыми: «Замуж надо выходить за того, кто никогда не делает селфи». По её мнению, встречаться можно с любым мужчиной, к которому лежит душа и другие части тела, но сильно влюбляться или выходить замуж за таких нельзя. Водонаева считает, что мужчину делают мужчиной не половые органы, а его жизненные принципы и ориентиры. Настоящий мужчина должен знать себе цену, но не заниматься самолюбованием. Телеведущая назвала селфи «реально странным занятием для мужика».

«Никогда не ходила замуж за тех, кто делает селфи», - вспомнила телеведущая своего бывшего мужа бизнесмена Алексея Малакеева. В браке они прожили около 4 лет и воспитывали сына. За все время отношений мужчина не сделал ни единого фото себя любимого.

Подписчики Алёны поддержали её высказывание: «Мужчина должен деньги зарабатывать, а не крутиться у зеркала и селфить себя», «Мужчина должен любоваться своей женщиной, а не собой», «Я с селфистами только дружить могу», «Муж-селфист – горе в семье». Часть поклонников просмотрела Instagram-аккунт музыканта Алексея Комова и сочли слова телеведущей лицемерными: «У муженька твоего себяшки тоже имеются или это не считается?». «Плохо твоя теория работает, раз уже второй раз замуж собралась», - раскритиковал слова Водонаевой один из подписчиков.

Яна Белова