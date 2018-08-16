Ольга Бузова засудила рестораны за караоке с ее песнями

Компания «Арчер мьюзик продакшнс», продюсирующая певицу, уже отсудила у увеселительных заведений около 700 тысяч рублей, и «на очереди» еще три судебных иска по 232 тысячи рублей.

В последнее время песни Ольги Бузовой стали часто заказывать в караоке, и многие увеселительные заведения выполняют пожелания клиентов, не имея на то разрешения от правообладателей. Так Ольга Бузова засудила уже несколько ресторанов за караоке с ее песнями. Компания «Арчер мьюзик продакшнс», занимающаяся продвижением певицы, за незаконное использование ее музыкальных композиций выиграла три судебных разбирательства по 232 тысячи рублей: к питерскому ресторану DEL MAR, караоке-бару «Мелодия» и ЧП «DVD, МР3, музыка, сериалы». Также компания уже подготовила соответствующие иски к питерским ресторанам «Мемфис» и «Гранд Фуд» и фирме «Прогресс».

Следует отметить, что песни Ольги Бузовой не у всех вызывают восхищение. Так администрация детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпиец» в Новгородской области включила их вместе с треками Тимати, Филиппа Киркорова, Монеточки и других, в запрещенный список. Ситуацию также прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он особо отметил песни Бузовой, которые считает «безвкусицей, искажающей музыкальный вкус и чувство эстетики у подрастающего поколения».

Виктория Озерова