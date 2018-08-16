Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

«Обиженные и толстогубые»: Лена Миро высмеяла дольщиков Urban Group Анджелина Джоли затрудняет общение своих детей с Брэдом Питтом Препарат против ВИЧ успешно прошёл тестирование «Олеся и чихуахуа»: В Сети раскритиковали новое лицо Кирилла Терёшина Водонаева призывает не выходить замуж за мужиков, делающих селфи Звезда UFC Ронда Роузи заявила, что мечтает сыграть в «Убить Билла 3» Рвутся на свободу: Анна Седокова с торчащими сосками свела подписчиков с ума «Вторая Волочкова»: Поход Бузильды в церковь возмутил подписчиков Алёну Шишкову просят не поддаваться чарам Тимати Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию В США использовали искусственный интеллект для безотходности в торговле
| | Ольга Бузова засудила рестораны за караоке с ее песнями

Ольга Бузова засудила рестораны за караоке с ее песнями

Сегодня, 13:10

Компания «Арчер мьюзик продакшнс», продюсирующая певицу, уже отсудила у увеселительных заведений около 700 тысяч рублей, и «на очереди» еще три судебных иска по 232 тысячи рублей.

 

В последнее время песни Ольги Бузовой стали часто заказывать в караоке, и многие увеселительные заведения выполняют пожелания клиентов, не имея на то разрешения от правообладателей. Так Ольга Бузова засудила уже несколько ресторанов за караоке с ее песнями. Компания «Арчер мьюзик продакшнс», занимающаяся продвижением певицы, за незаконное использование ее музыкальных композиций выиграла три судебных разбирательства по 232 тысячи рублей: к питерскому ресторану DEL MAR, караоке-бару «Мелодия» и ЧП «DVD, МР3, музыка, сериалы». Также компания уже подготовила соответствующие иски к питерским ресторанам «Мемфис» и «Гранд Фуд» и фирме «Прогресс».

Следует отметить, что песни Ольги Бузовой не у всех вызывают восхищение. Так администрация детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпиец» в Новгородской области включила их вместе с треками Тимати, Филиппа Киркорова, Монеточки и других, в запрещенный список. Ситуацию также прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он особо отметил песни Бузовой, которые считает «безвкусицей, искажающей музыкальный вкус и чувство эстетики у подрастающего поколения».


Виктория Озерова
Новости по теме
Бузова зарегистрировала собственный товарный знак
Бузова зарегистрировала собственный товарный знак

Продюсирующая певицу Ольгу Бузову компания "Арчер Мьюзик продакшнс" занимается регистрацией товарного знака в форме розового сердца.

Ольга Бузова рассекретила имя дочери звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель
Ольга Бузова рассекретила имя дочери звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель

Самая популярная девушка страны Ольга Бузова случайно раскрыла секрет звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель, которая все ещё не рассказала поклонникам, как назвала…

«Голос как у прокуренного бомжа»: Ольгу Бузову попросили закончить карьеру певицы
«Голос как у прокуренного бомжа»: Ольгу Бузову попросили закончить карьеру певицы

Пользователи Сети в Instagram Ольги Бузовой стали настоятельно просить знаменитость покинуть музыкальную сцену и больше не выпускать сольные песни. По мнению…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости