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| | Рэперов 50 Cent и Tekashi 6ix9ine едва не застрелили во время съемок

Рэперов 50 Cent и Tekashi 6ix9ine едва не застрелили во время съемок

Сегодня, 12:54

Неизвестные злоумышленники на белом Porsche едва не убили артистов, произведя не менее 11 выстрелов.

 

Рэперы 50 Cent и Tekashi 6ix9ine оказались на линии огня, но в результате все обошлось благополучно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучает все материалы для установления личности нападавших на музыкантов во время съемки клипа Get The Strap.

Ранее Tekashi был избит и похищен неизвестными в одном из мегаполисов США. Похитители принуждали 22-летнего артиста позвонить его сожительнице, дабы та принесла им все ценные вещи из дома. Они получили почти 800 000 долларов, но рэпера так и не отпустили. Позже Tekasi сумел освободиться, написать заявление в полиции по факту случившегося и попасть в больницу. Перед нападением рэпер назвал себя королем Нью-Йорка, самоуверенно заявив, что никто не посмеет его тронуть.


Никита Готский
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