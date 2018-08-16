Гоген Солнцев рассказал о стройных ногах жены-пенсионерки и сексе с ней

Мужчина поделился моментами интимной жизни с женой, которые вызвали большое количество отрицательных комментариев.
Гоген Солнцев обнародовал в Интернете кадры, где показаал прогулку с пожилой супругой на набережной Сочи, где они ныне отдыхают. Его спутница жизни Катерина получила возможность похвалиться стройными ногами, что особенно отметил Солнцев. По его словам, перед этим они провели бурную ночь в постели друг с другом.
После с.... хочется и покурить (кальян), и прогуляться по набережной..А чем вы занимаетесь после бурной ночи с любимыми? Что приятнее делать вместе? Кстати, ножки у Кати ????мои любимые??????Не то, что у половины нашей эстрады .. НЕ подагрические????Я любуюсь и завожусь! ???????????????? #гогенсолнцев #сочи #отдыхаем #курорт #катяигоген #urban #life #tv #gogensolncev #ночивсочи #news #likelike #relax
Многие не верят в правдивость слов Солнцева. Они считают, что Гоген сочинил историю романа ради своих благ и, судя по всему, эта история приноси ему прибыль, так как ныне его стали чаще звать на телешоу, к тому же в Instagram у него заметно увеличилась армия подписчиков. В целом, фанаты считают, что у Екатерины в 62 года неплохая фигура,но над собой нужно работать, дабы нравиться молодому любовнику.