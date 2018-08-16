Гоген Солнцев рассказал о стройных ногах жены-пенсионерки и сексе с ней

Мужчина поделился моментами интимной жизни с женой, которые вызвали большое количество отрицательных комментариев.

Гоген Солнцев обнародовал в Интернете кадры, где показаал прогулку с пожилой супругой на набережной Сочи, где они ныне отдыхают. Его спутница жизни Катерина получила возможность похвалиться стройными ногами, что особенно отметил Солнцев. По его словам, перед этим они провели бурную ночь в постели друг с другом.

Многие не верят в правдивость слов Солнцева. Они считают, что Гоген сочинил историю романа ради своих благ и, судя по всему, эта история приноси ему прибыль, так как ныне его стали чаще звать на телешоу, к тому же в Instagram у него заметно увеличилась армия подписчиков. В целом, фанаты считают, что у Екатерины в 62 года неплохая фигура,но над собой нужно работать, дабы нравиться молодому любовнику.

Никита Готский