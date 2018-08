«Какой кошмар»: Бузова испугала фанатов пикантным снимком с прессом из фотошопа

Ты не имеешь право уйти от того, кого ты любишь, но имеешь, от того, кто плохо с тобой обращается. Ты имеешь право ставить себя на первое место и уходить, если ты пытаешься снова и снова, но ничего не меняется. Ты имеешь право уйти от плохих друзей, ты имеешь право окружить себя любовью, людьми, которые поддерживают тебя и помогают. Ты имеешь право брать ту энергию, которая тебе нужна в жизни. Ты имеешь право прощать себя за большие и маленькие ошибки, ты имеешь право смотреть в зеркало и нравиться себе. Ты имеешь право освободить себя от своих же ожиданий. Иногда мы думаем, что уходить — это плохо, словно это значит сдаться и опустить руки. Но иногда уйти — это лучшее, что вы можете сделать для себя. Ты имеешь право быть счастливой ?????????? здесь и сейчас ????????

