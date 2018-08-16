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| | «Какой кошмар»: Бузова испугала фанатов пикантным снимком с прессом из фотошопа

«Какой кошмар»: Бузова испугала фанатов пикантным снимком с прессом из фотошопа

Сегодня, 12:33

Фото в купальнике появились в Instagram-аккаунте певицы. Поклонники раскритиковали исполнительницу за «нарисованные кубики» и неженственную фигуру.

 

Накануне Ольга Бузова давала концерт в Сочи. Пользуясь случаем, певица решила отдохнуть на пляжах в курортном городе. Фото в купальнике звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. На них она запечатлена в раздельном наряде «грязно»-зеленого цвета. Образ она дополнила косичками и солнцезащитными очками. Ольга Бузова похвасталась подтянутой фигурой и «стальными кубиками», но фото не восхитили, а испугали фанатов: «Какой кошмар», «Такую страшную фотку нельзя выкладывать на всеобщее обозрение». Они заподозрили, что пресс звезды «сделанный» из фотошопа. Поклонники напомнили, что еще неделю назад ее тело не отличалось спортивностью, и пристыдили артистку за «нарисованные кубики»: «Где отфотошопила пресс?», «Фотошоп? Оля, как не стыдно?», «Рокки ты ли это?».

Ты не имеешь право уйти от того, кого ты любишь, но имеешь, от того, кто плохо с тобой обращается. Ты имеешь право ставить себя на первое место и уходить, если ты пытаешься снова и снова, но ничего не меняется. Ты имеешь право уйти от плохих друзей, ты имеешь право окружить себя любовью, людьми, которые поддерживают тебя и помогают. Ты имеешь право брать ту энергию, которая тебе нужна в жизни. Ты имеешь право прощать себя за большие и маленькие ошибки, ты имеешь право смотреть в зеркало и нравиться себе. Ты имеешь право освободить себя от своих же ожиданий. Иногда мы думаем, что уходить — это плохо, словно это значит сдаться и опустить руки. Но иногда уйти — это лучшее, что вы можете сделать для себя. Ты имеешь право быть счастливой ?????????? здесь и сейчас ????????

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Многие отметили, что фигура певицы неженственная, а саму ее легко перепутать с мужчиной: «Боже мой, что с фигурой. Страшно смотреть», «Что-то образ не очень, купальник тоже», «Ты мужчина или женщина?», «Женственности в этой фотке нет».


Виктория Озерова
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