«Какой кошмар»: Бузова испугала фанатов пикантным снимком с прессом из фотошопа

Фото в купальнике появились в Instagram-аккаунте певицы. Поклонники раскритиковали исполнительницу за «нарисованные кубики» и неженственную фигуру.

Накануне Ольга Бузова давала концерт в Сочи. Пользуясь случаем, певица решила отдохнуть на пляжах в курортном городе. Фото в купальнике звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. На них она запечатлена в раздельном наряде «грязно»-зеленого цвета. Образ она дополнила косичками и солнцезащитными очками. Ольга Бузова похвасталась подтянутой фигурой и «стальными кубиками», но фото не восхитили, а испугали фанатов: «Какой кошмар», «Такую страшную фотку нельзя выкладывать на всеобщее обозрение». Они заподозрили, что пресс звезды «сделанный» из фотошопа. Поклонники напомнили, что еще неделю назад ее тело не отличалось спортивностью, и пристыдили артистку за «нарисованные кубики»: «Где отфотошопила пресс?», «Фотошоп? Оля, как не стыдно?», «Рокки ты ли это?».

Многие отметили, что фигура певицы неженственная, а саму ее легко перепутать с мужчиной: «Боже мой, что с фигурой. Страшно смотреть», «Что-то образ не очень, купальник тоже», «Ты мужчина или женщина?», «Женственности в этой фотке нет».

Виктория Озерова