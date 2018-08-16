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| | Рвутся на свободу: Анна Седокова с торчащими сосками свела подписчиков с ума

Рвутся на свободу: Анна Седокова с торчащими сосками свела подписчиков с ума

Сегодня, 12:35

Певица сфотографировалась на фоне райского заморского курорта в купальнике и коротких шортах, сумев моментально привлечь внимание многомиллионной аудитории своего Instagram.

 

Пейзаж, конечно же, мало интересовал фолловеров бывшей участницы «ВИА Гры», а нынче преуспевающей сольной исполнительницы. В первую очередь, их внимание привлек розовый купальник, который практически не оставлял места фантазии, потому подписчики не стеснялись высказывать свое восхищение в комментариях.

«Соски рвутся на свободу», «И кто после таких фото скажет, что это мать троих детей?», «Супер мамасита», - писали подписчики, не скрывая своего восхищения.

Сама же Анна написала о том, как же сильно она довольна собственной жизнью.

«По дороге на Миконос я прочла в самолете фразу «Living my best life». Она поменяла во мне что-то. Теперь каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что этот день никогда не повторится больше. И нужно прожить его по максимуму. Если говорить о лучшей версии, то пусть это будет «лучшая версия этого дня», - заявила Седокова, но из-за фото с торчащими сосками, которое свело подписчиков с ума, никто не обращал внимания на глубокие мысли Анны.


Николай Офицеров
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